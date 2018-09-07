Красноярские мигранты хотели подкупить полицию, чтобы избежать рейдов

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Предпринимателей из Восточной Азии в Красноярском крае уличили в даче взяток за непривлечение к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
"УФСБ выявлены несколько попыток подкупа иностранцами сотрудников органов правопорядка с целью прекратить рейдовые мероприятия по выявлению граждан, нелегально находящихся и осуществляющих трудовую деятельность на территории Минусинского района Красноярского края. Их дальнейшие действия происходили под контролем оперативников", - говорится в сообщении.
В региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что по материалам УФСБ в отношении троих иностранных граждан возбуждены уголовные дела, предусмотренные п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере"). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.