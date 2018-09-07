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Красноярские мигранты хотели подкупить полицию, чтобы избежать рейдов

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Деятельность бизнесменов из Восточной Азии пресекли оперативники ФСБ.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Предпринимателей из Восточной Азии в Красноярском крае уличили в даче взяток за непривлечение к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"УФСБ выявлены несколько попыток подкупа иностранцами сотрудников органов правопорядка с целью прекратить рейдовые мероприятия по выявлению граждан, нелегально находящихся и осуществляющих трудовую деятельность на территории Минусинского района Красноярского края. Их дальнейшие действия происходили под контролем оперативников", - говорится в сообщении.

Врач скорой помощи
CC0 / pixabay
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Сообщается, что деятельность предпринимателей пресечена оперативниками ФСБ совместно с региональным управлением Следственного комитета. Предприниматели занимались заготовкой и переработкой древесины в Минусинском районе региона и пытались заручиться поддержкой сотрудников правоохранительных органов за денежное вознаграждение. Предприниматели передавали крупные суммы денежных средств работникам правоохранительных органов в качестве взяток за непривлечение к административной ответственности и, соответственно, исключение процедуры выдворения за пределы РФ работников лесоперерабатывающих предприятий, трудящихся в нарушение миграционного законодательства, отметили в управлении ФСБ.

В региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что по материалам УФСБ в отношении троих иностранных граждан возбуждены уголовные дела, предусмотренные п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере"). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Теги:
Коррупция, взятка, Красноярск, мигрант



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