Главу строительной фирмы отправили за решетку за ложную рекламу по ТВ

Мошенник выпустил рекламу на одном из телеканалов Бухары, он предлагал строительные услуги с оплатой только материалов, всего пострадало около 10 человек.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Верховный суд отправил за решетку на восемь лет главу предприятия "Архитектор-хамкор", который с помощью размещения неправдоподобной рекламы на телевидении брал с граждан деньги за строительство и не выполнял условия договора.

Глава предприятия "Архитектор-хамкор" А. из Бухары основал частное предприятие по выполнению строительных работ и сделал недостоверную рекламу. Он уговорил работника местного телеканала на трансляцию рекламы в долг.

"Частное предприятие "Архитектор-хамкор" бесплатно предоставляет технические услуги и выполняет строительные работы. Вам достаточно заплатить только за строительные материалы по смете", - говорилось в ролике.

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Одним из первых клиентов стал А. из Ромитана, заказавший пункт торговли и бытовых услуг на своем земельном участке. В соответствии с договором он заплатил А. Э. 50% сметных расходов, то есть 2000 долларов.

Получив деньги, руководитель предприятия выкопал траншею под фундамент здания. Еще через три-четыре дня архитектор просто исчез с места строительства.

Еще одним обманутым клиентом оказалась М. - жительница города Бухары, доверившая А. строительство нового дома. Заплатив 40 миллионов сумов, она получила лишь снос старого дома.

ООО "Саммир-Текс", доверившись лживой рекламе, осуществило перевод "Архитектор-хамкор" 182 миллионов 540 тысяч сумов.

После обращения в правоохранительные органы А. заключили под стражу.

"В процессе рассмотрения мошеннического дела показания дали не только почти десять человек, с которых он получил деньги в большом размере, но и рабочие, не получившие оплату своего труда, а также работник телеканала, которому не заплатили за рекламу", – говорит судья Бухарского городского суда по уголовным делам Бухарской области Акбар Джаббаров.

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Подсудимый возместил ущерб, нанесенный отдельным потерпевшим. Однако полностью возместить ущерб остальным людям он не смог.

Глава предприятия признан виновным, в его отношении назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь с лишним лет. В течение этого срока он поэтапно будет возмещать нанесенный ущерб.