03:38 08 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск

СК Липецкой области о ДТП: водитель второй машины - сотрудник ГИБДД

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
Получить короткую ссылку
127 0 0

Сотрудник ГИБДД находится в тяжелом состоянии в больнице, в интересах следствия его данные не разглашаются.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. В Следственном комитете России подтвердили, что в ДТП, где погибли пять граждан Узбекистана, водителем второго автомобиля был сотрудник ГИБДД.

"За рулем иномарки во время столкновения находился сотрудник ГИБДД. После аварии он в тяжелом состоянии был госпитализирован. Его персональные данные в интересах следствия не разглашаются", - сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан представитель СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова.

Полиция и скорая помощь
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Пятеро узбекистанцев погибли в ДТП под Липецком
Авария произошла 6 сентября около 20:30 по московскому времени на автодороге Липецк - Чаплыгин возле населенного пункта Богородицкое Добровского района. В результате лобового столкновения Toyota RAV4 и ВАЗ 2103 погибли пять человек погибли, еще один получил тяжелые травмы. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

  • Пять котят, фото из архива
    Кто сказал "мяу"?

    В Баку добровольцы взобрались на конструкцию из стекла и металла около Старого города и спустили трех котят беспокоящейся маме-кошке.

  • Китай, архивное фото
    Снять барьеры

    Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал о трудностях, которые испытывают отечественные предприятия на китайском рынке.

  • Ремонтные работы в Республиканской детской больнице
    Впервые после войны

    В Республиканской детской больнице в Сухуме начался ремонт – восстановительные работы здесь не проводились со времен войны 1992-1993 годов.

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Международный турнир по курашу в Ташкенте
Кураш на кураже: в Ташкенте прошел турнир на призы президента
Горячие танцы: как зажигает андижанский ансамбль
Узбекистан на Азиатских играх
Исторический успех: как узбекистанцы выступили на Азиатских играх

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054