СК Липецкой области о ДТП: водитель второй машины - сотрудник ГИБДД

Сотрудник ГИБДД находится в тяжелом состоянии в больнице, в интересах следствия его данные не разглашаются.
ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. В Следственном комитете России подтвердили, что в ДТП, где погибли пять граждан Узбекистана, водителем второго автомобиля был сотрудник ГИБДД.
"За рулем иномарки во время столкновения находился сотрудник ГИБДД. После аварии он в тяжелом состоянии был госпитализирован. Его персональные данные в интересах следствия не разглашаются", - сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан представитель СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова.
Авария произошла 6 сентября около 20:30 по московскому времени на автодороге Липецк - Чаплыгин возле населенного пункта Богородицкое Добровского района. В результате лобового столкновения Toyota RAV4 и ВАЗ 2103 погибли пять человек погибли, еще один получил тяжелые травмы.
Делегации Узбекистана и России приняли участие в 19-м заседании межправительственной комиссии в Москве. Премьер-министры двух стран обсудили ключевые вопросы сотрудничества, начиная с проекта строительства АЭС и заканчивая вопросами взаимодействия в торговле и сельском хозяйстве.