СК Липецкой области о ДТП: водитель второй машины - сотрудник ГИБДД

Сотрудник ГИБДД находится в тяжелом состоянии в больнице, в интересах следствия его данные не разглашаются.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. В Следственном комитете России подтвердили, что в ДТП, где погибли пять граждан Узбекистана, водителем второго автомобиля был сотрудник ГИБДД.

"За рулем иномарки во время столкновения находился сотрудник ГИБДД. После аварии он в тяжелом состоянии был госпитализирован. Его персональные данные в интересах следствия не разглашаются", - сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан представитель СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Пятеро узбекистанцев погибли в ДТП под Липецком