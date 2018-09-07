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Автомобиль правоохранительных органов Узбекистана на месте ДТП

В Ташкенте "Нексиа" задавила пенсионерку

ГУВД г. Ташкента
Происшествия
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36402

Пожилая женщина скончалась в больнице на следующий день, несмотря на усилия медиков.

ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента 5 сентября автомобиль "Нексиа" сбил 77-летнюю пенсионерку, сообщает Podrobno.uz.

По данным правоохранительных органов, это произошло около 12:00 на улице Алишера Навои. За рулем находился 23-летний Иброхим К.

Водитель в автомобиле
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
ГУВД Ташкента за три дня выявило более 30 пьяных водителей

При этом виновными признаны оба участника – пешеход внезапно вышел на проезжую часть, а водитель не сбавил скорость.

Пострадавшую женщину с травмами различной тяжести доставили в больницу. На следующий день она скончалась, несмотря на усилия медиков.

Согласно статье 260 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека, наказывается лишением свободы до восьми лет.

Теги:
Дорожно-транспортное происшествие, Ташкент, дороги



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