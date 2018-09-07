В Ташкенте "Нексиа" задавила пенсионерку

Пожилая женщина скончалась в больнице на следующий день, несмотря на усилия медиков.

ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента 5 сентября автомобиль "Нексиа" сбил 77-летнюю пенсионерку, сообщает Podrobno.uz.

По данным правоохранительных органов, это произошло около 12:00 на улице Алишера Навои. За рулем находился 23-летний Иброхим К.

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При этом виновными признаны оба участника – пешеход внезапно вышел на проезжую часть, а водитель не сбавил скорость.

Пострадавшую женщину с травмами различной тяжести доставили в больницу. На следующий день она скончалась, несмотря на усилия медиков.

Согласно статье 260 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека, наказывается лишением свободы до восьми лет.