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Пассажиры в аэропорту

МИД прокомментировал отказ во въезде в Таиланд четырем узбекистанцам

© pixabay
Происшествия
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Отказ во въезде в страну вызван сомнениями в предоставленных указанными гражданами сведений о целях приезда и месте проживания. Они будут возвращены на родину.

ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik.  Четверых узбекских граждан задержали в аэропорту Бангкока, отказав им во въезде в Таиланд, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В связи с этим 7 сентября граждане К.Саъдуллаев, Ж.Курбонов, А.Иногомов, А.Абдуллаев обратились за помощью в Генеральное консульство Узбекистана в Бангкоке.

"В этот же день для изучения ситуации на месте и оказания при необходимости консульско-правовой помощи в аэропорт Бангкока выехал сотрудник генконсульства. По официальной информации подразделения иммиграционной службы Таиланда, отказ во въезде в страну вызван сомнениями в предоставленных указанными гражданами сведений о целях приезда, месте проживания", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время генконсульство поддерживает постоянные контакты с соответствующими тайскими органами власти и представительством авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» для возвращения граждан Узбекистана на родину очередным авиарейсом.




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