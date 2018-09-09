Автоледи в Ташкенте сбила девушку на пешеходном переходе

В момент наезда водитель разговаривала по мобильному телефону и просто не заметила пешехода.

ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Утром 6 сентября на перекрестке Малой кольцевой автомобильной дороги и улицы Тахтапул произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti 29-летняя Салтанат С. совершила наезд на 18-летнюю Дилхавоз Э.

"Наезд был совершен на пешеходном переходе. ДТП произошло по вине водителя, которая в момент управления автомобилем разговаривала по сотовому телефону и, по ее собственному признанию, отвлеклась и не заметила пешеходного перехода и человека, идущего по нему", - сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Дилхавоз в результате ДТП получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Столичное ведомство отмечает, что за 8 месяцев текущего года было выявлено 528 тысячи нарушений правил дорожного движения, из них 5 тысяч 757 правонарушений было совершено в момент пользования водителем мобильным телефоном.