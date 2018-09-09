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Автомобили полиции на одной из улиц в Москве

Кыргызстанец переехал на автомобиле своих земляков-обидчиков в Москве

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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В столичном кафе произошла ссора, после которой один из мужчин обиделся и вышел на улицу, где стал поджидать оппонентов, сидя в машине. Когда они вышли, он сбил их на автомобиле.

ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Один человек погиб, десять пострадали после того, как водитель врезался в группу пешеходов на юге Москвы.

Инцидент произошел на Новочеркасском бульваре в Москве

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, молодой человек, который намеренно протаранил пешеходов, - 20–летний гражданин Кыргызстана.

"По предварительным данным, произошел конфликт в кафе на бытовой почве между гражданами Кыргызстана, в ходе которого один из участников инцидента сел за руль автомобиля и совершил наезд на своих обидчиков", - пояснили в пресс-службе экстренных служб столицы.

Водителя, который не стал сбегать с места происшествия, проверили на предмет алкогольного опьянения, он был трезв.




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