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Жириновский стал участником потасовки на митинге в Москве

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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В партии заявили, что инцидент — реакция на многочисленные провокации в адрес политика.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал участником потасовки на Пушкинской площади в центре Москвы, где проходит несанкционированный митинг. В партии заявили, что инцидент — реакция на многочисленные провокации в адрес политика.

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"Когда мы уже собрались уходить, определенные провокаторы, выкрикивая различные оскорбления, на нас пытались как-то нападать, что-то бросить в нашу сторону. Были определенные провокаторы, человек пять, от силы десять. <…> Мы попросили одного товарища, который был больше всего активен, (показать) нам свой паспорт. Нам было интересно. Он отказался свой паспорт показывать", — рассказал РИА Новости депутат Василий Власов, бывший на месте происшествия.

В воскресенье на Пушкинской площади проходит несогласованная акция. По данным МВД России, в ней участвуют около двух тысяч человек. Митинг посетил лидер ЛДПР, чтобы пообщаться с присутствующими. Однако в адрес политика посыпались оскорбления, после чего завязалась потасовка. 

Теги:
потасовка, Митинг, Владимир Жириновский, Россия



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