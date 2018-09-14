С 7 по 13 сентября мобильные радары зафиксировали многочисленные случаи нарушения правил на дорогах.
По данному факту Департаментом при прокуратуре Бектемирского района возбуждено уголовное дело.
Молодой водитель "Матиза" подрался с пожилым водителем "Газели", а затем разбил стекла монтировкой на его машине за отказ уступить дорогу.
По данному факту Ташкентская транспортная прокуратура проводит доследственную проверку.
По словам очевидцев, в результате аварии повреждены две машины.
Решается вопрос об аресте 27-летней женщины и предъявлении ей обвинения по статье 271 Уголовного кодекса России (торговля людьми), ребенок помещен в детское учреждение.
Уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев получил два года колонии общего режима со штрафом в 30 тысяч рублей.
Водитель применил физическую силу, когда получил от пассажирки на 1000 сумов меньше за то, что не довез ее до пункта назначения.
Также прокуратура установила лишнее расходование денежных средств со стороны должностных лиц Медицинского объединения Янгиюльского района.
По данному факту в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело.
Водитель автомобиля "Матиз" припарковался на остановке общественного транспорта и не давал автобусам проехать.
Полиция пока не задержала человека, открывшего огонь.
Напомним, ДТП произошло на 322-м километре автодороги М-2 "Крым": столкнулись рейсовый автобус №403 ПАЗ и легковой автомобиль "Нексиа".
По данным МЧС России, утром 11 сентября на 322-м километре автодороги произошло лобовое столкновение.
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