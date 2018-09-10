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Колючая проволока

Узбекистанец получил 4 года тюрьмы за повреждение надгробий на кладбище

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Обвиняемый повредил 86 надгробных плит на местном мусульманском кладбище "Шуркурган". В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы подсудимый был признан вменяемым.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik.  Наманганский районный суд по уголовным делам Узбекистана приговорил местного жителя к четырем годам тюремного заключения за разрушение 86 надгробных плит на мусульманском кладбище.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов.

"Суд признал Абдулбори Эргашева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Узбекистана "надругательство над могилой" и приговорил его к четырем годам тюремного заключения", - уточнил собеседник агентства.

Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана
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Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

В ходе суда было установлено, что обвиняемый повредил 86 надгробных плит на местном мусульманском кладбище "Шуркурган". В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы подсудимый был признан вменяемым.

Осужденный выразил сожаление о содеянном, но так и не смог объяснить, почему он сделал это, добавил представитель суда.




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