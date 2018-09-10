Тела погибших в ДТП под Липецком узбекистанцев доставлены на родину

ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. Тела пяти узбекистанцев, погибших в ДТП в Липецкой области на прошлой неделе, доставлены на родину, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Авария на трассе "Липецк-Чаплыгин" возле населенного пункта Богородицкое Добровского района произошла 6 сентября около 20.30 по московскому времени (22.30 по Ташкенту). В результате ДТП пятеро граждан Узбекистана скончались на месте, один россиянин с различными травмами был госпитализирован. По факту ДТП Cледственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

"Девятого сентября в 19.10 (17.10 мск) тела погибших рейсом национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" по маршруту "Москва-Ургенч" доставлены на родину и переданы близким и родственникам для захоронения", - говорится в сообщении.

Помощь в транспортировке оказала узбекская диаспора, проживающая в Липецкой области, добавили в МЧС.