Гражданин Узбекистана организовал в Москве нелегальный исламский банкинг

Теневые финансисты обналичивали и выводили за рубеж крупные суммы денег.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Турецкого бизнесмена и его сообщников из Узбекистана и России задержали в Москве за подпольную банковскую деятельность. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации полиции, предприниматели помогали иностранным и российским коммерсантам обналичивать и выводить за рубеж крупные суммы денег, зарабатывая на этом миллионы рублей.

Сейчас фигуранты дела находятся под домашним арестом.

Защита настаивает на том, что подозреваемые пострадали "из-за отсутствия в российском законодательстве норм, регулирующих принципы исламского банкинга".

Теневые финансисты в основном сотрудничали с торговцами турецких вещей. Они утверждают, что всего лишь способствовали осуществлению взаиморасчетов между поставщиками товаров и торговцами.

По мнению следствия, фигуранты только в качестве вознаграждения за незаконное обналичивание получили более девяти миллиона рублей.