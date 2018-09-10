Муж зарезал жену во время бракоразводного процесса в ЗАГСе

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Житель Дангаринского района Ферганской области несколько раз ударил супругу ножом прямо во время бракоразводного процесса. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Узбекистана.

"Пятого сентября 2018 года примерно в 10:00 часов гражданин И. (мужчина 1992 года рождения), проживающий в селе Доимобод Дангаринского района Ферганской области, во время пребывания со своей супругой С. (женщина 1993 года рождения) в здании районного ЗАГСа с целью расторжения брака, на почве ссоры нанес различные телесные повреждения супруге с помощью ножа, который был у него при себе, и умышленно убил ее", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины районная прокуратура возбудила уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное убийство), ведутся следственные действия.