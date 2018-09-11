Задержан хоким Юнусабадского района Ташкента

По словам источника, хоким вымогал крупную сумму денег и был задержан сотрудниками СГБ.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Хоким Юнусабадского района Ташкента Бахтиёр Абдусаматов задержан при получении взятки, предположительно, за выделение земельных участков.

Глава районной администрации был задержан сотрудниками СГБ в своем кабинете, сообщил источник корреспонденту Sputnik Узбекистан. По словам источника, хоким вымогал крупную сумму денег.

Бахтиёр Абдусаматов (1976 года рождения, выпускник Университета мировой экономики и дипломатии — 1996 и Ташкентского государственного экономического университета — 2003) был назначен хокимом района в апреле 2017 года. Ранее работал председателем Государственного комитета Узбекистана по охране природы (Госкомприроды) и заместителем министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли.