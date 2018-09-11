Трое узбекистанцев пойдут под суд за разбой и изнасилования в Воронеже

Преступники нападали на жертв по выходным в темное время суток. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Трое граждан Узбекистана предстанут перед судом за серию разбойных нападений и изнасилований девушек в Воронеже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

"Прокурор Центрального района Воронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех граждан Республики Узбекистан - 24-летнего Урала Алланова, 25-летнего Ганишера Бутаева и 25-летнего Холмурода Муминова", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчины обвиняются в серии преступлений (от пяти до десяти эпизодов - в зависимости от роли каждого), предусмотренных статьями "Насильственные действия сексуального характера", "Изнасилование" и "Разбой". Санкция данных статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова В Петербурге узбекистанца арестовали за изнасилование беременной женщины

"В сентябре 2017 года Бутаев и Алланов, следуя в ночное время на автомобиле по Воронежу, заметили одиноко идущую девушку. В этот момент у них возник умысел на совершение разбойного нападения и изнасилование последней... Девушка была насильно посажена в автомобиль и вывезена в пригород, где была ограблена и изнасилована", - сообщает надзорное ведомство.

В дальнейшем Алланов, Бутаев и примкнувший к ним знакомый Муминов, как отмечает прокуратура, по выходным нападали на жительниц города.

Случайными жертвами указанных лиц стали четыре девушки в возрасте от 19 до 25 лет, которые в позднее время возвращались домой. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Воронежа, констатирует прокуратура.