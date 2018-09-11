22:40 11 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Дтп в Орловской области

В Орловской области  в ДТП погибли двое узбекистанцев

© ГУ МЧС России по Орловской области
Происшествия
Получить короткую ссылку
114 0 0

По данным МЧС России, утром 11 сентября на 322 километре автодороги произошло лобовое столкновение.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. На 322 километре автодороги М-2 "Крым" в Орловской области утром во вторник столкнулись рейсовый автобус №403 ПАЗ с легковым автомобилем "Нексиа", сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

По предварительным данным, в машине находились двое граждан Узбекистана, они погибли.

"По первичной информации МЧС Российский Федерации, 11 сентября 2018 года в 07:15 часов на 322 км автодороги М-2 «Крым» произошло лобовое столкновение рейсового автобуса № 403 ПАЗ (О 66 КУ 57 RUS) и легкового автомобиля ДЭУ "Нексия" (В 120 ВА 116 RUS)",  - уточняется в сообщении.

Правоохранители уточняют поступившую информацию.

Согласно статье 260 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть человека, наказывается лишением свободы до 8 лет.

Теги:
Узбекистан, Дорожно-транспортное происшествие, Орел



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Айлин Фазелиан и Айда Керимли
    Дверь в политику

    В Швеции две сестры-азербайджанки стали депутатами по итогам прошедших в стране девятого сентября парламентских выборов.

  • Бывший аргентинский футболист Диего Марадона
    Непостоянный Диего

    Марадона заверил, что в Мексике он не будет отдыхать, а будет работать в поте лица, как он это делал в Дубае, но откуда его уволили.

  • Празднование 10-летней годовщины признания Россией независимости Абхазии
    Время возможностей

    Как развивались экономические отношения с Россией и что способствовало этому, рассказал торговый представитель Абхазии Олег Барциц.

  • Перед заседанием правительства (19 июля 2018). Еревaн
    И у стен есть уши

    В интернете появилась запись телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении и начальника Специальной следственной службы.

  • Грибы
    Главный экспонат

    Латвийский музей природы обратился к грибникам с просьбой: срочно нужны экспонаты для выставки "Дни грибов".

  • Актриса Ингеборга Дапкунайте
    Не только книги

    Директор Российской государственной библиотеки прокомментировал скандальное фото актрисы Ингеборги Дапкунайте в читальном зале.

  • Прием документов на обучение в ВУЗы
    Кто как учился

    Стипендии в Молдове будут выдаваться согласно новому механизму и только тем учащимся, кто этого заслуживает.

  • Таллиннское горсобрание
    Возвращение легенды

    Таллиннская избирательная комиссия восстановила членство в горсобрании бывшего мэра столицы Эдгара Сависаара, которого обвиняли в коррупции.

  • Ирон дзюдоисткæ Ӕлборты Алана
    Чистая победа

    Осетинская дзюдоистка Алана Алборова выиграла соревнования Северокавказского федерального округа в Кабардино-Балкарии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Форум макома в Шахрисабзе
Впервые в Узбекистане: форум макома объединил участников из 73 стран
"Мы же в России": Путин и Си Цзиньпин приготовили блины и выпили водки
Узбекско-белорусское сотрудничество
От картофеля до БелАЗа: узбекско-белорусское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054