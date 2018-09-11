В Орловской области  в ДТП погибли двое узбекистанцев

По данным МЧС России, утром 11 сентября на 322 километре автодороги произошло лобовое столкновение.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. На 322 километре автодороги М-2 "Крым" в Орловской области утром во вторник столкнулись рейсовый автобус №403 ПАЗ с легковым автомобилем "Нексиа", сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

По предварительным данным, в машине находились двое граждан Узбекистана, они погибли.

"По первичной информации МЧС Российский Федерации, 11 сентября 2018 года в 07:15 часов на 322 км автодороги М-2 «Крым» произошло лобовое столкновение рейсового автобуса № 403 ПАЗ (О 66 КУ 57 RUS) и легкового автомобиля ДЭУ "Нексия" (В 120 ВА 116 RUS)", - уточняется в сообщении.

Правоохранители уточняют поступившую информацию.

Согласно статье 260 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть человека, наказывается лишением свободы до 8 лет.