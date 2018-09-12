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Автомобиль скорой медицинской помощи.

Узбекские спасатели сообщили имена погибших в ДТП под Орлом

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Напомним, ДТП произошло на 322-м километре автодороги М-2 "Крым": столкнулись рейсовый автобус №403 ПАЗ и легковой автомобиль "Нексиа".

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Двое погибших и один пострадавший в ДТП, произошедшем во вторник утром в Орловской области, являются гражданами Узбекистана, пишет пресс-служба МЧС республики.

Жертвами аварии стали Маликахон Газиева 1983 года рождения из Андижана и Мохмирза Рахмонов 1986 года рождения из Андижанской области.

Также в больнице находится водитель "Нексии" Комолиддин Уринбоев 1989 года рождения.

Напомним, ДТП произошло на 322-м километре автодороги М-2 "Крым": столкнулись рейсовый автобус №403 ПАЗ и легковой автомобиль "Нексиа".

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Теги:
ДТП



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