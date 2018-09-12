В Лас-Вегасе ученик погиб во время стрельбы возле школы

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Учащийся погиб в результате стрельбы, открытой во вторник возле школы на севере Лас-Вегаса (США), сообщили местные СМИ.

Associated Press Исключенный ученик устроил стрельбу в школе во Флориде

Стрельба произошла рядом со спортивной площадкой, расположенной возле учебного заведения.

В результате инцидента пострадал 18-летний молодой человек. Он был госпитализирован, однако от полученных ранений скончался в больнице. На месте происшествия найдено оружие, из которого были произведены выстрелы, однако пока никто не задержан.

Учебное заведение было временно закрыто, затем учеников и преподавателей отпустили домой. В полиции отметили, что ситуация не представляет дальнейшей угрозы.

Других подробностей трагического инцидента не приводится.