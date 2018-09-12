Арест за грубость: в Ташкенте задержали оскорбившего диспетчера мужчину

Водитель автомобиля "Матиз" припарковался на остановке общественного транспорта и не давал автобусам проехать.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. В Ташкенте мужчине назначили административный арест за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данным правоохранительных органов, водитель "Матиза" припарковался на остановке общественного транспорта и не давал автобусам возможность заехать на специально отведенное для них место. Затем он грубо повел себя в ответ на замечание сотрудницы "Тоштрансдиспетчерхизмат" – использовал нецензурную брань, оскорбил женщину, попытался вырвать у нее из рук мобильный телефон и ударил ее.

Водителя задержали, им оказался 26-летний житель Зангиатинского района Хикматулла М. Был составлен протокол о нарушениях по статьям "Нарушение водителями транспортных средств правил установки или стоянки", "Управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных правилами дорожного движения" и "Мелкое хулиганство".

"Уважаемые жители и гости нашего города! Будьте взаимовежливы, относитесь к окружающим с уважением и соблюдайте Правила дорожного движения", - уточняется в сообщении.

В итоге нарушителя арестовали на пять суток, следствие продолжается.