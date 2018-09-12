Генпрокуратура раскрыла хищения в сельском хозяйстве на 238 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана раскрыла хищения в сфере сельского хозяйства.

Во время проверки правоохранители установили, что начальники районных отделов сельского и водного хозяйства, статистики, земляных ресурсов и государственного кадастра незаконно растратили почти 238 миллионов сумов.

Как говорится в сообщении, чиновники выделили из бюджета средства материальной поддержки 25 фермерским хозяйствам и перевели их на расчетные счета этих хозяйств.

По данному факту в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело.