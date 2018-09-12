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Рисовый колос во время уборки

Генпрокуратура раскрыла хищения в сельском хозяйстве на 238 миллионов сумов

© Sputnik / Виталий Тимкив
Происшествия
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По данному факту в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана раскрыла хищения в сфере сельского хозяйства.

Во время проверки правоохранители установили, что начальники районных отделов сельского и водного хозяйства, статистики, земляных ресурсов и государственного кадастра незаконно растратили почти 238 миллионов сумов.

Как говорится в сообщении, чиновники выделили из бюджета средства материальной поддержки 25 фермерским хозяйствам и перевели их на расчетные счета этих хозяйств.

По данному факту в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело.

Теги:
Сельское хозяйство, Генеральная прокуратура Узбекистана, Узбекистан



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