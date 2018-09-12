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Машина скорой помощи

Механик медучреждения незаконно продал 8 "Дамасов" на 74,4 миллиона сумов

Sputnik / Стрингер
Происшествия
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Также прокуратура установила лишнее расходование денежных средств со стороны должностных лиц Медицинского объединения Янгиюльского района.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Бывший механик Медицинского объединения Янгиюльского района незаконно продал восемь списанных "Дамасов", сообщает пресс-служба прокуратуры.

Доследственная проверка установила, что после списания находившихся на балансе учреждения восьми машин марки "Дамас" на сумму 74,4 млн сумов вместо продажи их в установленном порядке через биржевые торги, экс-механик незаконно реализовал авто с помощью фальсификации документов.

"Также установлено, что должностными лицами объединения в нарушение бюджетной и штатно-сметной дисциплины были израсходованы лишние денежные средства в размере 420,5 млн сумов, не предусмотренные в смете финансирования за счет государственного бюджета", - говорится в сообщении.

В отношении должностных лиц Медицинского объединения Янгиюльского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.




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