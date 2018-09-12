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Автомобили в Ташкенте

Не довез до места и не выпускал из машины: как повел себя таксист в Ташкенте

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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74822

Водитель применил физическую силу, когда получил от пассажирки на 1000 сумов меньше за то, что не довез ее до пункта назначения.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Пользователи соцсетей обсуждают поведение таксиста, не доставившего пассажирку до пункта назначения и применившего к ней физическую силу.

Мужчина с ножом
© kaluganews
В Ташкенте пассажир такси ударил водителя ножом
Девушка поймала машину "с руки", договорилась с водителем "Матиза" о сумме и пункте назначения. Однако таксист остановил машину раньше на 500 метров, за что пассажирка заплатила ему на 1000 сумов меньше. После этого водитель не выпускал девушку из автомобиля и применял грубую силу. Когда потерпевшей удалось выйти из автомобиля, она сняла оскорбления водителя на видео.

В группе "Водители Ташкента" в Facebook девушка разместила видео и фото автомобиля. Пользователи посоветовали написать заявление за оскорбление, а также обратиться в РОВД. Это не первый случай хамства на дороге. Ранее водитель "Матиза" припарковался на остановке общественного транспорта и не давал автобусам проехать, за что получил штраф.




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