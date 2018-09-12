Суд на полгода уменьшил срок фигуранту дела о теракте в Петербурге

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Санкт-Петербургский городской суд смягчил приговор фигуранту дела о подготовке теракта в центре Северной столицы, сообщает РИА Новости.
Уроженцу Дагестана Шамилю Омаргаджиеву снизили срок наказания на полгода – он осужден на два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 30 тысяч рублей.
Ранее Пушкинский районный суд назначил за незаконное хранение оружия и сокрытие информации о готовящемся теракте наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года и штраф – 50 тысяч рублей.
Защита подала апелляционные жалобы и представления, указывалось на чрезмерную суровость наказания.
Напомним, что в декабре 2017 года в Санкт-Петербурге задержали сторонника ИГ* Евгения Ефимова с четырьмя сообщниками.
По данным правоохранительных органов, обвиняемые арендовали в центре города металлический контейнер, в ходе обследования которого были обнаружены бутылки из-под ацетона, резиновые перчатки, жестяная банка из-под кофе с гвоздями, часть из которых покрыли взрывчатым веществом.