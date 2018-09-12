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Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники

Суд на полгода уменьшил срок фигуранту дела о теракте в Петербурге

© Sputnik / Алексей Вовк
Происшествия
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Уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев получил два года колонии общего режима со штрафом в 30 тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Санкт-Петербургский городской суд смягчил приговор фигуранту дела о подготовке теракта в центре Северной столицы, сообщает РИА Новости.

Уроженцу Дагестана Шамилю Омаргаджиеву снизили срок наказания на полгода – он осужден на два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 30 тысяч рублей.

Обвиняемый (справа) по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании Мосгорсуда
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Участника подготовки теракта в Петербурге осудили на 2,5 года колонии

Ранее Пушкинский районный суд назначил за незаконное хранение оружия и сокрытие информации о готовящемся теракте наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года и штраф – 50 тысяч рублей.

Защита подала апелляционные жалобы и представления, указывалось на чрезмерную суровость наказания.

Напомним, что в декабре 2017 года в Санкт-Петербурге задержали сторонника ИГ* Евгения Ефимова с четырьмя сообщниками.

По данным правоохранительных органов, обвиняемые арендовали в центре города металлический контейнер, в ходе обследования которого были обнаружены бутылки из-под ацетона, резиновые перчатки, жестяная банка из-под кофе с гвоздями, часть из которых покрыли взрывчатым веществом.

Теги:
Суд, теракт, Санкт-Петербург



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