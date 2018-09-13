Узбекистанка в Петербурге пыталась продать собственного сына

Решается вопрос об аресте 27-летней женщины и предъявлении ей обвинения по статье 271 Уголовного кодекса России (торговля людьми), ребенок помещен в детское учреждение.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Гражданку Узбекистана подозревают в продаже новорожденного сына за 280 тысяч рублей, женщина задержана, возбуждено уголовное дело, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

"Подозреваемая 12 сентября около одного из домов на улице Кораблестроителей за 280 тысяч рублей продала своего сына, родившегося 7 сентября 2018 года, сотруднику полиции, выступающему в роли покупателя, который участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях, после чего была задержана", - говорится в сообщении.

Как уточняет ГСУ, в настоящее время решается вопрос об аресте 27-летней женщины и предъявлении ей обвинения по статье 271 Уголовного кодекса России (торговля людьми).

Ребенок помещен в детское учреждение.