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В Ташкенте на улице Катартал проравало тепломагистраль

Столб воды и куски асфальта: на улице Катартал в Ташкенте прорвало трубу

© Facebook / Водители Ташкента
Происшествия
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По словам очевидцев, в результате аварии повреждены две машины.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. На улице Катартал в Ташкенте разворотило асфальт после прорыва трубопровода с горячей водой. Об этом сообщается в группе "Водители Ташкента".

Как пишут местные СМИ, сначала прогремел взрыв, а затем из-под земли поднялся столб горячей воды. В автомобили, которые оказались рядом с местом ЧП, полетели куски асфальта.

Ташкентцы отмечают, что недавно на этом отрезке дороги ремонтировали трубы.

По словам очевидцев, в результате аварии повреждены две машины.

В Чиланзарском районном управлении "Тошиссиккуввати" заявили, что прорыв произошел из-за опрессовки тепловых сетей.

Теги:
дороги, Ташкент



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