Столб воды и куски асфальта: на улице Катартал в Ташкенте прорвало трубу

По словам очевидцев, в результате аварии повреждены две машины.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. На улице Катартал в Ташкенте разворотило асфальт после прорыва трубопровода с горячей водой. Об этом сообщается в группе "Водители Ташкента".

Как пишут местные СМИ, сначала прогремел взрыв, а затем из-под земли поднялся столб горячей воды. В автомобили, которые оказались рядом с местом ЧП, полетели куски асфальта.

Ташкентцы отмечают, что недавно на этом отрезке дороги ремонтировали трубы.

По словам очевидцев, в результате аварии повреждены две машины.

В Чиланзарском районном управлении "Тошиссиккуввати" заявили, что прорыв произошел из-за опрессовки тепловых сетей.