Переходившая железную дорогу в наушниках женщина погибла под поездом

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Женщина, переходившая железную дорогу с наушниками в ушах, погибла под поездом в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Примерно в 08:00 часов 13 сентября на 9-м пикете 4-го километра между станциями Салар и Ялангач улицы Богишамол Мирзо-Улугбекского района города Ташкента передвигающийся по направлению Ташкент - Хаджикент электропоезд №6429 сбил женщину 1966 года рождения, переходившую железную дорогу с наушниками в ушах", - говорится в сообщении.

Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

По данному факту Ташкентская транспортная прокуратура проводит доследственную проверку.