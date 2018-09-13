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Железнодорожные пути сортировочной станции

Переходившая железную дорогу в наушниках женщина погибла под поездом

© Sputnik / Игорь Онучин
Происшествия
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16201

По данному факту Ташкентская транспортная прокуратура проводит доследственную проверку.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Женщина, переходившая железную дорогу с наушниками в ушах, погибла под поездом в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Примерно в 08:00 часов 13 сентября на 9-м пикете 4-го километра между станциями Салар и Ялангач улицы Богишамол Мирзо-Улугбекского района города Ташкента передвигающийся по направлению Ташкент - Хаджикент электропоезд №6429 сбил женщину 1966 года рождения, переходившую железную дорогу с наушниками в ушах", - говорится в сообщении.

Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

По данному факту Ташкентская транспортная прокуратура проводит доследственную проверку.




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