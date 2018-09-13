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Сотрудник ГАИ

Не поделили дорогу: один водитель крушил монтировкой машину другого

Sputnik
Происшествия
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Молодой водитель "Матиза" подрался с пожилым водителем "Газели", а затем разбил стекла монтировкой на его машине за отказ уступить дорогу.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. В отношении водителя "Матиза", который избил пожилого человека и нанес ущерб его "Газели"  возбуждено уголовное дело.

В соцсетях распространилось видео, на котором молодой мужчина металлическим предметом разбивает стекла автомобиля "Газель". Причиной такого поведения стало то, что оба водители отказывались уступить дорогу друг другу.

Происшествие произошло на улице Бунёдкор в Чиланзарском районе между 60-летнем водителем "Газели" Бахтияром Т. и 27-летним водителем "Матиза" Шохрухом Э.

Автомобили в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В результате водители нанесли друг другу телесные повреждения, и оба обратились за медицинской помощью. Находившийся поблизости сотрудник органов внутренних дел обратился к мужчинам с призывом прекратить драку и урегулировать конфликт в рамках закона. Однако водитель "Матиза" продолжал нападать на оппонента и металлическим предметом разбил стекла его машины. Следственным отделом при УКД ОВД Чиланзарского района в отношении Шохруха Э. было возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 277 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Узбекистана.




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