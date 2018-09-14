14:41 14 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Мужчина в наручниках

Житель Ташкента организовал в своем доме цех по производству насвая

Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
Получить короткую ссылку
305 0 0

По данному факту Департаментом при прокуратуре Бектемирского района возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Правоохранительные органы накрыли подпольный цех по производству насвая в Бектемирском районе Ташкента, сообщает Podrobno.uz.

Цех организовал в своем доме житель данного района 36-летний Музаффар И.

Насвай
© Wikipedia /
Узбекистанцев оштрафуют в Южной Осетии за хранение насвая

По данному факту Департаментом при прокуратуре Бектемирского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и пункту "а" части 3 статьи 1861 (незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и табачной продукции) Уголовного кодекса Узбекистана.

Насвай – жевательный табак, который оказывает наркотическое воздействие и вызывает привыкание. Вещество относится к группе легких наркотиков, но при длительном приеме его вред на организм человека едва ли меньше негативного воздействия более сильных марихуаны или кокаина.

Чаще применяется подростками, потому что приобрести насвай просто – он без ограничений продается на обычных рынках, а стоимость не превышает цену обычных сигарет. Вещество отличается низкой себестоимостью производства, а изготовить его можно даже в домашних условиях.

Теги:
насвай, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент и Первая леди США Дональд и Меланья Трамп перед ужином стран-партнеров НАТО (11 июля 2018). Брюссель
    Не надо драмы!

    СМИ сообщают, что намечавшаяся встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не состоится.

  • Школьный коридор
    Не все дома

    Директор Рижской основной школы рассказала об учителях с психическими заболеваниями в латвийских учебных заведениях.

  • Пульт от телевизора, архивное фото
    "Правильные" новости

    В Литве начинается бесплатная ретрансляция телеканала на русском языке, созданном при поддержке США.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
Теплая встреча: Узбекистан впервые посетил с визитом президент Беларуси
Диктатура в хорошем смысле: как Лукашенко и Мирзиёев шутили о серьезном
Никаких меморандумов, или Что Ташкент и Минск ждут друг от друга
Узбекско-белорусское сотрудничество
От картофеля до БелАЗа: узбекско-белорусское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054