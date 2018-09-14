Житель Ташкента организовал в своем доме цех по производству насвая

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Правоохранительные органы накрыли подпольный цех по производству насвая в Бектемирском районе Ташкента, сообщает Podrobno.uz.

Цех организовал в своем доме житель данного района 36-летний Музаффар И.

© Wikipedia / Узбекистанцев оштрафуют в Южной Осетии за хранение насвая

По данному факту Департаментом при прокуратуре Бектемирского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и пункту "а" части 3 статьи 1861 (незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и табачной продукции) Уголовного кодекса Узбекистана.

Насвай – жевательный табак, который оказывает наркотическое воздействие и вызывает привыкание. Вещество относится к группе легких наркотиков, но при длительном приеме его вред на организм человека едва ли меньше негативного воздействия более сильных марихуаны или кокаина.

Чаще применяется подростками, потому что приобрести насвай просто – он без ограничений продается на обычных рынках, а стоимость не превышает цену обычных сигарет. Вещество отличается низкой себестоимостью производства, а изготовить его можно даже в домашних условиях.