Водители в Ташкенте за неделю около 10 тысяч раз превысили скорость

С 7 по 13 сентября мобильные радары зафиксировали многочисленные случаи нарушения правил на дорогах.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Мобильные радары в Ташкенте за неделю с 7 по 13 сентября зафиксировали около 10 тысяч случаев превышения скорости, сообщает пресс-служба ГУВД.

Неделю назад, 7 сентября, водители нарушили правила 523 раза, 12 сентября – 520 раз, 13-го – 690 раз.

"Несмотря на призывы УБДД ГУВД Ташкента к соблюдению Правил дорожного движения и предупреждения о том, что на улицах города работают бесконтактные средства, фиксирующие превышение скоростного режима, некоторые водители забывают о том, что именно высокая скорость нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям", - говорится в сообщении.

Передвижные радары установили в четырех точках столицы – вблизи ресторана "Эльбрус" в Сергелийском районе, на Малой кольцевой автомобильной дороге, около здания Олий Мажлиса на улице Бунёдкор и на улице Амира Темура в Юнусабадском районе. С середины августа инспекторы ДПС больше не используют устаревшие ручные радары.