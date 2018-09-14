Дело об убийстве фигуриста Тена передадут в суд до конца сентября

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Дело об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена до конца сентября будет передано в суд, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление министра внутренних дел Казахстана Калмуханбета Касымова.

"Мы двум преступникам предъявили обвинения в краже, разбое и убийстве, женщине – за недонесение. В скором времени, я думаю, до конца сентября, может, даже раньше, дело будет направлено в суд", - сказал Касымов журналистам на брифинге.

Министр уточнил, что нападавшие на Дениса Тена ранее неоднократно были привлечены к ответственности, но отпущены сотрудниками правоохранительных органов. В отношении этих сотрудников сейчас, по словам Касымова, принимается решение.

Он рассказал, что после убийства Дениса Тена не спал три ночи и дважды докладывал президенту страны Нурсултану Назарбаеву о ходе расследования.

"Конечно, мы провели три бессонных ночи. Скажу, что я дважды докладывал президенту об этом происшествии и он держал на контроле. Трагедия затронула всех. Понятно, что это преступление вызвало большой резонанс. Хотел бы сказать, что полицией были приняты все меры для раскрытия этого преступления", - заявил Касымов.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алматы. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застиг за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице. Первый подозреваемый был задержан по горячим следам, второй — на следующие сутки. Позже департамент внутренних дел Алматы сообщил, что задержанные дали признательные показания, один из них выдал полиции нож, который, как считает следствие, является орудием убийства. Представитель Генпрокуратуры также сообщал, что в деле появился третий задержанный - это женщина, которая, по версии следствия, не донесла об убийцах в полицию. Все трое арестованы.