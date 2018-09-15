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Дтп в Орловской области

Тела погибших под Орлом узбекистанцев доставили на родину

© ГУ МЧС России по Орловской области
Происшествия
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ДТП произошло на 322-м километре автодороги М-2 "Крым": столкнулись рейсовый автобус №403 ПАЗ и легковой автомобиль "Нексиа".

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Тела граждан Узбекистана, погибших в ДТП в Орловской области  Российской Федерации, доставлены на родину.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Автомобиль скорой медицинской помощи.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Узбекские спасатели сообщили имена погибших в ДТП под Орлом

Напомним, 11 сентября 2018 года на 322-м километре автодороги М-2 "Крым" в Орловской области столкнулись рейсовый автобус №403 ПАЗ и легковой автомобиль "Нексиа". В результате ДТП погибли 3 гражданина Республики Узбекистан - уроженцы Андижанской области.

В результате совместных мер МЧС, МИД и НАК "Узбекистан хаво йуллари" Республики Узбекистан, а также местной диаспоры, в субботу, 15 сентября тела погибших доставлены авиатранспортом в Андижанскую область.




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