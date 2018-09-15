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Пожарный работает на месте происшествия

Узбкистанец погиб при пожаре в Санкт-Петербурге

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Еще четыре человека были госпитализированы с диагнозом "отравление угарным газом".

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В Невском районе Санкт-Петербурга сгорел одноэтажный ангар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Спасателям удалось его ликвидировать.

Как пишут "Известия.78", четырех человек доставили в больницу с диагнозом "отравление угарным газом", 35-летний уроженец Узбекистана погиб на месте.

Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее в Ташкенте загорелся цех по производству рулонного кровельного материала – толя. В результате пожара пострадали автомобиль "Газель", часть продукции и помещения цеха. Один человек получил незначительные ожоги.

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Теги:
Пожар, Санкт-Петербург, Россия



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