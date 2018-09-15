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Скорая помощь

В Воронеже узбекистанец погиб во время пьяной драки со своим земляком

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В Воронеже полиция задержала 38-летнего уроженца Узбекистана, который признался в убийстве своего соотечественника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Воронежской области.

Правоохранители выяснили, что вечером 12 сентября пьяные мигранты возвращались домой, между ними возник конфликт, после чего завязалась драка.

"От полученных телесных повреждений 49-летний мужчина скончался на месте происшествия. Утром 13 сентября тело погибшего обнаружили местные жители", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Задержанный дал признательные показания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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Теги:
Драка, пьяная драка, Воронеж, Россия



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