В Воронеже узбекистанец погиб во время пьяной драки со своим земляком

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В Воронеже полиция задержала 38-летнего уроженца Узбекистана, который признался в убийстве своего соотечественника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Воронежской области.

Правоохранители выяснили, что вечером 12 сентября пьяные мигранты возвращались домой, между ними возник конфликт, после чего завязалась драка.

"От полученных телесных повреждений 49-летний мужчина скончался на месте происшествия. Утром 13 сентября тело погибшего обнаружили местные жители", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Задержанный дал признательные показания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.