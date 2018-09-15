Пожарные спасли 12 человек из огня в жилом доме в Намангане

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Пожарные спасли 12 человек, в том числе одного ребенка, во время пожара в четырехэтажном доме в Намангане, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Узбкистанец погиб при пожаре в Санкт-Петербурге

По данным управления, накануне из-за короткого замыкания электропроводки в квартире на третьем этаже четырехэтажного жилого дома в одном из микрорайонов Намангана произошел пожар. В опасном соприкосновении с огнем оказались жильцы верхнего этажа, которые не смогли оперативно покинуть свое жилье.

"При тушении пожара из четырех квартир, расположенных на четвертом этаже жилого дома, были спасены 12 человек, из них один инвалид, один ребенок, девять женщин", - говорится в сообщении.

Пожар был оперативно потушен, в результате возгорания пострадало домашнее имущество на площади 20 квадратных метров, добавили в МВД.