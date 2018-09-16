Заместитель хокима Сурхандарьинской области задержан за взятку

Замхокима Бойсунского района задержали при получении взятки в размере 100 долларов.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Заместитель хокима Бойсунского района Сурхандарьинской области задержан сотрудниками прокуратуры и службы государственной безопасности при получении взятки в размере 100 долларов.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики, по обращению граждан Ж.С. и Х.П. правоохранители провели оперативное мероприятие, в ходе которого сначала задержали специалиста районного кадастрового отдела С.А.

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"Госслужащий был задержан с вещественными доказательствами при получении взятки в размере 30 миллионов сумов взамен на выделение на имя его родственника Х.П. 0,30 га богарного участка земли", - говорится в сообщении ведомства.

Задержанный заявил, что для подписи у хокима документов по выделению участка земли он должен был дать заместителю хокима М.Ш. 100 долларов. На этом основании оперативное мероприятие продолжилось.

Заместитель хокима Бойсунского района М.Ш. задержан с вещественными доказательствами при получении взятки в размере 100 долларов у специалиста районного кадастрового отдела С.А.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.