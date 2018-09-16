В МЧС уточнили личность погибшего узбекистанца при пожаре в Петербурге

Во время пожара в ангаре один гражданин Узбекистана погиб, четверо пострадали.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. МЧС Узбекистана опубликовало список узбекистанцев, пострадавших во время пожара в ангаре в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба спасателей, один гражданин республики Султанов Д.Н. 1983 года рождения скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Четверо других были госпитализированы с диагнозом "отравление угарным газом".

Султанов Х.У. 1997 года рождения Мухтаров М.Ю. 1978 года рождения Исмаилов Ш. 1995 года рождения Чураголов М.З. 1988 года рождения

Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.