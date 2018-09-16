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В МЧС уточнили личность погибшего узбекистанца при пожаре в Петербурге

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Происшествия
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Во время пожара в ангаре один гражданин Узбекистана погиб, четверо пострадали.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. МЧС Узбекистана опубликовало список узбекистанцев, пострадавших во время пожара в ангаре в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба спасателей, один гражданин республики Султанов Д.Н. 1983 года рождения скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Четверо других были госпитализированы с диагнозом "отравление угарным газом".

  1. Султанов Х.У. 1997 года рождения
  2. Мухтаров М.Ю. 1978 года рождения
  3. Исмаилов Ш. 1995 года рождения
  4. Чураголов М.З. 1988 года рождения

Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

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Теги:
МЧС Узбекистана, Пожар, Санкт-Петербург, Россия, Узбекистан



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