В МЧС уточнили личность погибшего узбекистанца при пожаре в Петербурге

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. МЧС Узбекистана опубликовало список узбекистанцев, пострадавших во время пожара в ангаре в Санкт-Петербурге.
Как сообщает пресс-служба спасателей, один гражданин республики Султанов Д.Н. 1983 года рождения скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Четверо других были госпитализированы с диагнозом "отравление угарным газом".
- Султанов Х.У. 1997 года рождения
- Мухтаров М.Ю. 1978 года рождения
- Исмаилов Ш. 1995 года рождения
- Чураголов М.З. 1988 года рождения
Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.