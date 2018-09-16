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Рабочие на строительстве жилого комплекса

Родился в рубашке: в Бишкеке рабочий упал с 30-метровой высоты и остался жив

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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В настоящее время мужчина находится в реанимации.

ТАШКЕНТ, 16 сент — Sputnik. В бишкекском микрорайоне "Кок-Жар" мужчина упал с десятого этажа строящегося здания и выжил, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Скорая помощь
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Двое рабочих погибли после падения с 30-метровой высоты в Омске

Несчастный случай произошел 15 сентября. После падения с 30-метровой высоты мужчину госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Он получил травму грудной клетки, перелом ног и сотрясение мозга. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

По факту происшествия сотрудники Октябрьского РУВД Бишкека ведут проверку.

В конце августа в Омске четверо рабочих на элеваторе в Омске из-за обрыва троса подвесной конструкции упали с 30-метровой высоты; двое из них погибли.

Теги:
Бишкек, Кыргызстан



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