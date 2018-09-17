Раскрыты подробности покушения на Александра Захарченко в 2017 году

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики раскрыло подробности покушения на Александра Захарченко, сообщает РИА Новости.

На кадрах видео мужчина, представившийся Александром Подгореловым, признается, что его завербовали украинские спецслужбы и именно он совершил покушение на главу ДНР.

© Sputnik / Игорь Маслов Кто причастен к убийству Захарченко: в Донецке нашли следы западных агентов

Задержанный собирался заложить самодельное взрывное устройство в ресторане "Пушкин", а вторая диверсионная группа готовила теракт в другом заведении. Преступники планировали использовать взрывное устройство нового типа, которое испытывали в Киеве в районе Бессарабского рынка. Ранее у СБУ не было такого оборудования, бомбу за более чем десять тысяч долларов купили у американских спецслужб.

Напомним, что Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года.