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Мемориальный камень на месте гибели А. Захарченко в Донецке

Раскрыты подробности покушения на Александра Захарченко в 2017 году

© Sputnik / Сергей Аверин
Происшествия
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О подготовке взрыва представителям Министерства госбезопасности ДНР рассказал подозреваемый, он представился Александром Погореловым.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики раскрыло подробности покушения на Александра Захарченко, сообщает РИА Новости.

На кадрах видео мужчина, представившийся Александром Подгореловым, признается, что его завербовали украинские спецслужбы и именно он совершил покушение на главу ДНР.

Сотрудники полиции у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко.
© Sputnik / Игорь Маслов
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Задержанный собирался заложить самодельное взрывное устройство в ресторане "Пушкин", а вторая диверсионная группа готовила теракт в другом заведении. Преступники планировали использовать взрывное устройство нового типа, которое испытывали в Киеве в районе Бессарабского рынка. Ранее у СБУ не было такого оборудования, бомбу за более чем десять тысяч долларов купили у американских спецслужб.

Напомним, что Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года.

Теги:
теракт, Покушение на убийство, Александр Захарченко



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