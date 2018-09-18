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Знак аварийной остановки

На трассе в Бухарской области погибли пять пассажиров автобуса

© Pixabay
Происшествия
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В Бухарской области на трассе взорвался газовый баллон в автобусе. Четыре человека погибли на месте, еще один - в больнице.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Во вторник на автотрассе Бухара - Караулбазар на территории Каганского района в результате аварии произошел взрыв газового баллона автобуса, в котором находились 28 человек.

"Во вторник в 8:30 на автотрассе Бухара - Караулбазар на территории Каганского района Бухарской области в результате аварии произошел взрыв газового баллона в автобусе, в котором находились 28 человек. Четыре человека погибли на месте, еще один скончался в больнице", - говорится в сообщении в МЧС Узбекистана.

Милиция
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Пять человек доставлены в тяжелом состоянии в Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Состояние семерых оценивается как средней тяжести, девять человек получили легкие ранения, они доставлены в отделение скорой помощи Каганского городского медицинского объединения.

Для оказания помощи пострадавшим в Бухарскую область средствами санитарной авиации направлены хирург, нейрохирург и реаниматолог.

Для расследования обстоятельств происшествия образована государственная комиссия. Ведется установление личностей погибших и пострадавших.




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