На трассе в Бухарской области погибли пять пассажиров автобуса

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Во вторник на автотрассе Бухара - Караулбазар на территории Каганского района в результате аварии произошел взрыв газового баллона автобуса, в котором находились 28 человек.
"Во вторник в 8:30 на автотрассе Бухара - Караулбазар на территории Каганского района Бухарской области в результате аварии произошел взрыв газового баллона в автобусе, в котором находились 28 человек. Четыре человека погибли на месте, еще один скончался в больнице", - говорится в сообщении в МЧС Узбекистана.
Для оказания помощи пострадавшим в Бухарскую область средствами санитарной авиации направлены хирург, нейрохирург и реаниматолог.
Для расследования обстоятельств происшествия образована государственная комиссия. Ведется установление личностей погибших и пострадавших.