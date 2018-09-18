МЧС Узбекистана опубликовало список пассажиров взорвавшегося автобуса

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. МЧС Узбекистана опубликовало список погибших и пострадавших в аварии на автотрассе Бухара - Караулбазар на территории Каганского района, которая произошла из-за взрыва газового баллона автобуса.
Среди погибших оказались только женщины:
Жумаева Хилола, 1982 года рождения.
Эргашева Фотима, 1972 года рождения.
Жумаева Нилуфар, 1984 года рождения.
Саъдуллаева Робия, 1985 года рождения.
Розикова Гулшода, 1970 года рождения.
Данные о пострадавших:
- Вали Кабилов, 1972 года рождения.
- Фазила Батирова, 1957 года рождения.
- Хурмат Уринова, 1986 года рождения.
- Гулзода Розикова, 1976 года рождения.
- Малика Бекмуродова, 1982 года рождения.
- Фарида Атоева, 1987 года рождения.
- Мухтор Саноев, 1968 года рождения.
- Гулноз Розикова, 1972 года рождения.
- Абера Шохназарова, 1986 года рождения.
- Инобат Пулатова, 1972 года рождения.
- Ахад Насруллаев, 1982 года рождения.
- Зайнаб Тошева, 1970 года рождения.
- Гафур Аслонов, 1955 года рождения.
- Гулсум Розикова, 1974 года рождения.
- Садокат Журакулова, 1996 года рождения.
- Маржона Жабборова, 1999 года рождения.
- Сарвиноз Журакулова, 1992 года рождения.
- Нигина Жумаева, 1991 года рождения.
- Гуландом Эргашева, 1976 года рождения.
- Вали Эргашев, 1968 года рождения.
По информации Telegram-канала Bukhara Info, президент Узбекистана выделил материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП в Бухарской области. Похоронные расходы покроют за счет бюджета Вабкентского районного хокимията. Согласно данным, семьям погибших выделили по 10 млн сумов, тяжело пострадавшим — 5 миллионов сумов и раненым — 2 миллиона сумов.
Напомним, во вторник в 8:30 на автотрассе Бухара - Караулбазар на территории Каганского района Бухарской области в результате аварии произошел взрыв газового баллона в автобусе, в котором находились 28 человек. Четыре человека погибли на месте, еще один скончался в больнице.