МЧС Узбекистана опубликовало список пассажиров взорвавшегося автобуса

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. МЧС Узбекистана опубликовало список погибших и пострадавших в аварии на автотрассе Бухара - Караулбазар на территории Каганского района, которая произошла из-за взрыва газового баллона автобуса.

Среди погибших оказались только женщины:

Жумаева Хилола, 1982 года рождения.

Эргашева Фотима, 1972 года рождения.

Жумаева Нилуфар, 1984 года рождения.

Саъдуллаева Робия, 1985 года рождения.

Розикова Гулшода, 1970 года рождения.

Бухара инфо Автобус в котором в результате взрыва газового баллона погибли 10 человек

Данные о пострадавших:

Вали Кабилов, 1972 года рождения. Фазила Батирова, 1957 года рождения. Хурмат Уринова, 1986 года рождения. Гулзода Розикова, 1976 года рождения. Малика Бекмуродова, 1982 года рождения. Фарида Атоева, 1987 года рождения. Мухтор Саноев, 1968 года рождения. Гулноз Розикова, 1972 года рождения. Абера Шохназарова, 1986 года рождения. Инобат Пулатова, 1972 года рождения. Ахад Насруллаев, 1982 года рождения. Зайнаб Тошева, 1970 года рождения. Гафур Аслонов, 1955 года рождения. Гулсум Розикова, 1974 года рождения. Садокат Журакулова, 1996 года рождения. Маржона Жабборова, 1999 года рождения. Сарвиноз Журакулова, 1992 года рождения. Нигина Жумаева, 1991 года рождения. Гуландом Эргашева, 1976 года рождения. Вали Эргашев, 1968 года рождения.

По информации Telegram-канала Bukhara Info, президент Узбекистана выделил материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП в Бухарской области. Похоронные расходы покроют за счет бюджета Вабкентского районного хокимията. Согласно данным, семьям погибших выделили по 10 млн сумов, тяжело пострадавшим — 5 миллионов сумов и раненым — 2 миллиона сумов.

Напомним, во вторник в 8:30 на автотрассе Бухара - Караулбазар на территории Каганского района Бухарской области в результате аварии произошел взрыв газового баллона в автобусе, в котором находились 28 человек. Четыре человека погибли на месте, еще один скончался в больнице.