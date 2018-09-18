Как участник группы "Ялла" пострадал от звезды казахской эстрады

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Казахстанский певец, солист группы "МузАрт" Сакен Майгазиев рассказал о причинах конфликта со звукорежиссером группы "Ялла", сообщает Sputnik Казахстан.

На одном из тоев он выступал вместе с коллективом, подошел поздороваться с коллегами и резко отреагировал на высказывание участника "Яллы" о выступающей после них группе "Дос-Мукасан".

Звукорежиссер сказал про них: "А, вот эти что ли?!"

В ответ Майгазиев схватил его за воротник и начал спрашивать, кто он такой, чтобы называть "Дос-Мукасан" "вот этими".

За происшествием наблюдали остальные музыканты.

"Ялла" – советский и узбекский вокально-инструментальный ансамбль, самые известные песни – "Три колодца" ("Учкудук"), "Это любовь", "Песенка Насреддина".

"Дос-Мусакан" была создана в 1967 году в Алматы студентами Казахстанского политехнического института.