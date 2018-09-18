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АГЗС

Арипов поручил проверить все АГЗС после взрыва баллона в автобусе

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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В распоряжении также говорится о проверке технического состояния автотранспортных средств.

ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Премьер Узбекистана Абдулла Арипов поручил правительству провести проверку всех газозаправочных станций и автотранспорта, работающего на газе, после гибели людей из-за взрыва газового баллона в автобусе под Бухарой.

"В двухмесячный срок провести тщательную и всестороннюю инвентаризацию технического состояния автотранспортных средств, оборудованных газовыми баллонами, а также газозаправочных станций по их обслуживанию", - говорится в распоряжении, опубликованном на Правительственном портале Узбекистана.

В соответствии с документом, правительственную комиссию для расследования обстоятельств происшествия возглавил вице-премьер Нодир Отажонов. Ей надлежит оказать необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Знак аварийной остановки
© Pixabay
На трассе в Бухарской области погибли пять пассажиров автобуса
Арипов также поручил администрации Бухарской области совместно с рядом министерств и ведомств оказать материальную помощь пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, во вторник в 8:30 на автотрассе Бухара - Караулбазар на территории Каганского района Бухарской области в результате аварии произошел взрыв газового баллона в автобусе, в котором находились 28 человек. Четыре человека погибли на месте, еще один скончался в больнице.




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