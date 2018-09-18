Власти призвали ташкентцев не паниковать из-за взрыва автобуса в Бухаре

По данным "Тошшахартрансхизмат", ездить в автобусах на газе абсолютно безопасно, дважды в неделю они проходят техосмотр.

ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Представители компании "Тошшахартрансхизмат" призвали жителей Ташкента не беспокоиться из-за взрыва в Бухарской области, сообщает портал Podrobno.uz.

"Тошшахартрансхизмат" – уполномоченный орган хозяйственного управления столичным пассажирским транспортом. Дважды в неделю – во вторник и пятницу специалисты проверяют автобусы, которые находятся на балансе компании, проводится техосмотр. Раз в год проходит капитальная проверка.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Арипов поручил проверить все АГЗС после взрыва баллона в автобусе

Утром во вторник на автотрассе Бухара - Караулбазар в Каганском районе в результате аварии взорвался газовый баллон автобуса, в котором находились 28 человек. Четыре пассажира погибли на месте, еще один скончался в больнице.

Случай вызвал большую тревогу у жителей Ташкента, его активно обсуждают в соцсетях.

Премьер-министр республики Абдулла Арипов поручил проверить все газозаправочные станции и автотранспорт, который работает на газе.