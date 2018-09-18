Водители сгоревшего в Казахстане автобуса: пассажиры могли спастись

На очередном слушании по делу о сгоревшем в Казахстане автобусе допросили выживших в той трагедии водителей. Они не признают вины и требуют допросить спасшихся из огня узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. В Актобе прошло очередное заседание суда по делу о гибели узбекистанцев в сгоревшем автобусе. Подсудимые заявили, что не виновны в страшной трагедии, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Один из водителей Нуржан Кыргызбаев рассказал суду и прокурору, что автобус был технически исправен. И виной тому, что он сломался, стала плохая солярка. Так же он сказал, что в салоне сгоревшего автобуса было три огнетушителя и четыре молотка для того чтобы разбить стекла.

"Почему пассажиры, когда начался пожар ими не воспользовались я не знаю. Они могли это сделать", — сказал подсудимый.

В свою очередь его напарник Максат Пернебеков утверждал, что один из пассажиров разлил в салоне авто пластиковую бутылку с какой-то горючей жидкостью из-за чего и загорелся салон. По словам Пернебекова, водителей в момент возгорания в салоне автобуса не было и он плохо помнит. что произошло. так как пришел в себя только в больнице.

"Мы остановили автобус, чтобы он нас на буксир взял, в нем было 22 пассажира. Так вот они не помогали нам тушить автобус! Мы сами его тушили, а они сидели и смотрели, как на их глазах люди горели! Мы взяли в автобусе, который остановили, огнетушители и стали окна разбивать, пассажиры могли выпрыгнуть, мы три или четыре стекла разбили, почему они не стали прыгать я не знаю", — сказал в своих показаниях водитель.

По его словам, двое выживших пассажиров, которым удалось выбраться из горящего салона, спрятались в другом автобусе и со стороны наблюдали за происходящим.

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"Когда только пожар начался, они выбежали из автобуса! Они не выходили из салона, не помогали нам тушить! Пригласите их, пусть расскажут, почему они это сделали. Теперь получается, мы во всем виноваты оказались", – возмутился Пернебеков.

Потерпевшие спросили у Барака Танатова, что тот делал во время пожара.

"Я спал, когда начался пожар, я подменным водителем был. Я в этом пожаре тоже свои деньги потерял. Я ехал, в Нижний Новгород чтобы машину себе купить и деньги мои сгорели", — сказал водитель.

После этого потерпевшие стали спрашивать, где списки пассажиров автобуса. Услышав ответ, "не знаю", они стали кричать и ругать водителя.

"Мы не знаем, кто был в автобусе во время пожара, списки сгорели, может кто-то по пути вышел и живой, если бы список пассажиров был, можно было бы хоть как-то это установить", — сказал один из потерпевших.

Потерпевших в зале суда нет, они находятся в Туркестанской области и участвуют в процессе по видеосвязи из районного суда города Сарыагаш.

Ранее, на одном из заседаний родственники погибших 18 января в автобусе на трассе Самара — Шымкент узбекистанцев заявили, что не верят в официальную версию произошедшего. Главными аргументами для сомнений стало отсутствие тел, закрытые гробы, а также то, что на судебном процессе в Актобе не выступают двое оставшихся в живых пассажиров.

"Нас там, на месте происшествия, не было. Только Аллах может сказать, кто виноват", - отмечают узбекистанцы.

Кроме того, родственники утверждают. что телефоны их близких до сих пор работают, но по этим номерам невозможно дозвониться.

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Трагедия произошла 18 января этого года на 1068-м километре трассы Самара - Шымкент. Во время движения загорелся пассажирский автобус Kassbohrer Setra, в нем находились 55 пассажиров-граждан Узбекистана и три водителя – уроженца Казахстана. Пятерым потерпевшим удалось выскочить из горящего салона, остальные сгорели заживо.

Водителей Барата Танатарова, Нуржана Кыргызбаева и Максата Пернебекова обвинили в нарушений правил пожарной безопасности и правил эксплуатации транспорта. Им грозит от пяти до 10 лет тюрьмы.