Водители сгоревшего в Казахстане автобуса: пассажиры могли спастись

ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. В Актобе прошло очередное заседание суда по делу о гибели узбекистанцев в сгоревшем автобусе. Подсудимые заявили, что не виновны в страшной трагедии, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Один из водителей Нуржан Кыргызбаев рассказал суду и прокурору, что автобус был технически исправен. И виной тому, что он сломался, стала плохая солярка. Так же он сказал, что в салоне сгоревшего автобуса было три огнетушителя и четыре молотка для того чтобы разбить стекла.
"Почему пассажиры, когда начался пожар ими не воспользовались я не знаю. Они могли это сделать", — сказал подсудимый.
В свою очередь его напарник Максат Пернебеков утверждал, что один из пассажиров разлил в салоне авто пластиковую бутылку с какой-то горючей жидкостью из-за чего и загорелся салон. По словам Пернебекова, водителей в момент возгорания в салоне автобуса не было и он плохо помнит. что произошло. так как пришел в себя только в больнице.
"Мы остановили автобус, чтобы он нас на буксир взял, в нем было 22 пассажира. Так вот они не помогали нам тушить автобус! Мы сами его тушили, а они сидели и смотрели, как на их глазах люди горели! Мы взяли в автобусе, который остановили, огнетушители и стали окна разбивать, пассажиры могли выпрыгнуть, мы три или четыре стекла разбили, почему они не стали прыгать я не знаю", — сказал в своих показаниях водитель.
По его словам, двое выживших пассажиров, которым удалось выбраться из горящего салона, спрятались в другом автобусе и со стороны наблюдали за происходящим.
Потерпевшие спросили у Барака Танатова, что тот делал во время пожара.
"Я спал, когда начался пожар, я подменным водителем был. Я в этом пожаре тоже свои деньги потерял. Я ехал, в Нижний Новгород чтобы машину себе купить и деньги мои сгорели", — сказал водитель.
После этого потерпевшие стали спрашивать, где списки пассажиров автобуса. Услышав ответ, "не знаю", они стали кричать и ругать водителя.
"Мы не знаем, кто был в автобусе во время пожара, списки сгорели, может кто-то по пути вышел и живой, если бы список пассажиров был, можно было бы хоть как-то это установить", — сказал один из потерпевших.
Потерпевших в зале суда нет, они находятся в Туркестанской области и участвуют в процессе по видеосвязи из районного суда города Сарыагаш.
Ранее, на одном из заседаний родственники погибших 18 января в автобусе на трассе Самара — Шымкент узбекистанцев заявили, что не верят в официальную версию произошедшего. Главными аргументами для сомнений стало отсутствие тел, закрытые гробы, а также то, что на судебном процессе в Актобе не выступают двое оставшихся в живых пассажиров.
"Нас там, на месте происшествия, не было. Только Аллах может сказать, кто виноват", - отмечают узбекистанцы.
Кроме того, родственники утверждают. что телефоны их близких до сих пор работают, но по этим номерам невозможно дозвониться.
Водителей Барата Танатарова, Нуржана Кыргызбаева и Максата Пернебекова обвинили в нарушений правил пожарной безопасности и правил эксплуатации транспорта. Им грозит от пяти до 10 лет тюрьмы.