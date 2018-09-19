Таможенники Узбекистана нашли более 700 литров нефти в легковом автомобиле

По мнению экспертов, топливо могло быть использовано для получения нефтепродуктов в кустарных условиях.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Таможенники Узбекистана обнаружили в автомобиле Chevrolet Cobalt 710 литров сырой нефти в полиэтиленовых пакетах, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

По данным пресс-службы, в ходе оперативных мероприятий сотрудники управления таможенного комитета на одном из рынков Ферганы провели осмотр автомобиля, который принадлежал жителю республики.

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"В ходе проведенной проверки в багажнике и салоне автомобиля были обнаружены полиэтиленовые пакеты, в которых содержалось в общем объеме 710 литров сырой нефти", - уточнил представитель ведомства.

По его оценке, топливо могло быть использовано для получения нефтепродуктов в кустарных условиях.

По данным таможенного комитета, по данному факту проводятся следственные действия, выясняется происхождение нефти и пункты ее доставки.

© customs.uz Таможенники Узбекистана обнаружили в автомобиле Chevrolet Cobalt 710 литров сырой нефти в полиэтиленовых пакетах

В Узбекистане из-за снижения добычи нефти и загрузки мощностей местных нефтеперерабатывающих заводов в последние годы регулярно возникает дефицит бензина и других нефтепродуктов. Правоохранительные органы страны регулярно сообщают о контрабанде нефтепродуктов и раскрытии нелегальных точек по производству топлива.