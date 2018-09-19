18:34 19 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB118.05
  • EUR9347.75
  • USD8039.00
Поиск
Ладонь запачканная нефтью

Таможенники Узбекистана нашли более 700 литров нефти в легковом автомобиле

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
Получить короткую ссылку
23901

По мнению экспертов, топливо могло быть использовано для получения нефтепродуктов в кустарных условиях.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Таможенники Узбекистана обнаружили в автомобиле Chevrolet Cobalt 710 литров сырой нефти в полиэтиленовых пакетах, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

По данным пресс-службы, в ходе оперативных мероприятий сотрудники управления таможенного комитета на одном из рынков Ферганы провели осмотр автомобиля, который принадлежал жителю республики.

Цены на бензин в Таджикистане и странах ЦА
© sputnik Victoria Lyubavina
Сколько стоит бензин в странах ЦА

"В ходе проведенной проверки в багажнике и салоне автомобиля были обнаружены полиэтиленовые пакеты, в которых содержалось в общем объеме 710 литров сырой нефти", - уточнил представитель ведомства.

По его оценке, топливо могло быть использовано для получения нефтепродуктов в кустарных условиях.

По данным таможенного комитета, по данному факту проводятся следственные действия, выясняется происхождение нефти и пункты ее доставки.

Таможенники Узбекистана обнаружили в автомобиле Chevrolet Cobalt 710 литров сырой нефти в полиэтиленовых пакетах
© customs.uz
Таможенники Узбекистана обнаружили в автомобиле Chevrolet Cobalt 710 литров сырой нефти в полиэтиленовых пакетах

В Узбекистане из-за снижения добычи нефти и загрузки мощностей местных нефтеперерабатывающих заводов в последние годы регулярно возникает дефицит бензина и других нефтепродуктов. Правоохранительные органы страны регулярно сообщают о контрабанде нефтепродуктов и раскрытии нелегальных точек по производству топлива.

Теги:
Бензин, Нефть, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Симфонический концерт — Open Air Ночь серенад, классики и рока
Симфония света и звука: ошеломляющий Open Air прошел в Ташкенте
Строитель подтягивается и крутит обручи на тракторе
Строительный трюкач: как водитель трактора превратил его в тренажер
Эволюция iPhone
Совершенство техники: как менялся iPhone

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054