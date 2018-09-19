В Москве задержали сто человек по делу о подпольном игорном бизнесе

Всего была пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Ликвидировано одно из крупнейших организованных преступных сообществ с ежемесячным оборотом в сотни миллионов рублей, занимавшееся организацией незаконного игорного бизнеса в Москве, задержаны более 100 человек.

Следственными органами ГСУ СК России по Москве, совместно с Управлением "К" СЭБ ФСБ России, ГУЭБиПК МВД России, ОЭБиПК УВД по ЗАО и ЮВАО города Москвы, ликвидировано одно из крупнейших организованных преступных сообществ, члены которого долгое время занимались организацией незаконного игорного бизнеса на территории Москвы.

"По данным следствия, с мая 2016 года члены группы под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО "Панорама", работающей под вывесками "ГринБет", "ЮнионБет", "ВинЛайн", осуществляли незаконное проведение азартных игр вне игорных зон с использованием игрового оборудования", - передает пресс-служба СК России по Москве.

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Криминальный финансовый оборот преступного сообщества исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц. Главари ОПС проживали в престижнейших загородных поселках Московского региона, для передвижения использовали автомобили премиум-класса с машинами сопровождения, перелеты осуществляли на частных самолетах.

Всего была пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, задержаны более 100 человек, их проверяют на причастность к преступлениям, 47 из них следователи уже сейчас намерены предъявить обвинения и просить суд об избрании им меры пресечения. Также задержан руководитель преступного сообщества Бажанов А.Е.

Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем. Также в одном производстве объединено 12 уголовных дел об организации незаконной игорной деятельности.

Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму.