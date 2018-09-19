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Автомобиль правоохранительных органов Узбекистана на месте ДТП

Водитель "Спарка" сбил насмерть школьника

ГУВД г. Ташкента
Происшествия
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Инцидент произошел на пешеходном переходе возле одной из школ Ташкента.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Водитель "Спарка" сбил 14-летнего школьника насмерть.

Шахриёр А. шел по пешеходному переходу, расположенному напротив школы № 119. Водитель автомобиля марки "Спарк" Зиёдулла Х. не остановился на красный сигнал светофора и сбил подростка. Несмотря на усилия врачей, Шахриёр скончался.

ДТП произошло 13 сентября в Алмазарском районе на ул. Нурафшон, передает пресс-служба ГУВД Ташкента.

По данному факту в отношении водителя "Спарка" было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266.  




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