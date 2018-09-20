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Автомобиль скорой помощи

Зампрокурора Арнасайского района Джизакской области насмерть сбил пешехода

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Женщина умерла в больнице, а зампрокурора Каримов госпитализирован с сотрясением мозга.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Заместитель прокурора Арнасайского района Джизакской области Дильшод Каримов на автомобиле Nexia насмерть сбил женщину на 16-м километре дороги Джизак - Учтепа - Навбахор. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Генеральной прокуратуре республики.

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По информации Генпрокуратуры, водитель Mercedes-Benz W210, который ехал позади Каримова, выехал на встречную полосу, совершил обгон, а затем резко притормозил. Для того чтобы избежать столкновения, зампрокурора выехал на тротуар и сбил пешехода Г. Эгамбердиеву.

Женщина умерла в больнице.

Каримов также был госпитализирован с сотрясением мозга, повреждениями области лба и вывихом правого плеча.

Прокуратура Джизакской области возбудила уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

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Теги:
ДТП, Джизакская область, Узбекистан



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