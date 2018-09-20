Зампрокурора Арнасайского района Джизакской области насмерть сбил пешехода

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Заместитель прокурора Арнасайского района Джизакской области Дильшод Каримов на автомобиле Nexia насмерть сбил женщину на 16-м километре дороги Джизак - Учтепа - Навбахор. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Генеральной прокуратуре республики.
По информации Генпрокуратуры, водитель Mercedes-Benz W210, который ехал позади Каримова, выехал на встречную полосу, совершил обгон, а затем резко притормозил. Для того чтобы избежать столкновения, зампрокурора выехал на тротуар и сбил пешехода Г. Эгамбердиеву.
Женщина умерла в больнице.
Каримов также был госпитализирован с сотрясением мозга, повреждениями области лба и вывихом правого плеча.
Прокуратура Джизакской области возбудила уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).