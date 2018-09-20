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Полиция Казахстана

В Астане мужчина оставил на рынке сумку с трупом возлюбленной из Узбекистана

REUTERS/Shamil Zhumatov
Происшествия
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Житель Казахстана признался правоохранителям, что не мог захоронить сожительницу из-за финансовых трудностей.

ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Мужчину, подозреваемого в том, что он оставил на рынке в Астане сумку с трупом гражданки Узбекистана, задержали в Туркестанской области Казахстана (на юге страны), сообщила пресс-служба департамента внутренних дел столицы республики.

Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Сотрудниками столичного департамента внутренних дел задержан мужчина, который положил тело женщины в хозяйственную сумку и оставил ее в районе рынка", - сообщили в полиции.

По данным пресс-службы, в Астане 13 сентября была обнаружена сумка с трупом женщины.

"В тот же день полицейскими установлена личность женщины. Ею оказалась 26-летняя гражданка Республики Узбекистан. Назначенная следствием судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате интоксикации организма, туберкулеза внутренних органов", - сообщили в полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 30-летнего мужчину, который рассказал, что на протяжении последних трех лет жил с этой женщиной и у них есть совместный ребенок. По словам задержанного, женщина скончалась от болезни в съемной комнате общежития.

Коллектор
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"Испытывая финансовые трудности, (мужчина – ред.) не имел возможности к захоронению, к тому же зная, что умершая является гражданкой другой страны, оставил дорожную сумку в районе рынка "Шанхай" для того, чтобы тело нашли и захоронили. Затем решил скрыться и выехал из города в тот же день", - рассказали в полиции.

В ведомстве сообщили, что мужчина был задержан на территории Туркестанской области. Установлено и местонахождение ребенка, он находился под присмотром знакомых, его отправили в Центр адаптации несовершеннолетних в Астане.

Теги:
труп, Казахстан, Узбекистан



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