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Автомобильные воры

В Ташкенте арестовали автомобильного вора

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Злоумышленник воспользовался тем, что автовладельцы оставили ключ в замке зажигания.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. В Ташкенте задержали 24-летнего Отабека А. по подозрению в угоне двух автомобилей, пишет пресс-служба городского ГУВД.

Мужчина в наручниках
Sputnik / Евгений Биятов
Воры задержаны, мотоцикл возвращен владельцу

Во время своих преступлений злоумышленник воспользовался тем, что автовладельцы оставляли ключ в замке зажигания.

Первая кража была совершена 15 сентября. Вор угнал автомобиль марки Lacetti на стоянке торгового центра "Кристалл".

Угнанная машина позднее была найдена без колес на авторынке.

Следующее преступление Отабек А. совершил 20 сентября. Мужчина угнал Matiz, припаркованный возле дома по ул. Белтепа в Шайхантахурском районе.

В этот раз злоумышленника удалось задержать благодаря плану "Перехват". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 267 ("Угон транспортного средства") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Теги:
ГУВД Ташкента, Автомобили, Ташкент



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